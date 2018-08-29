Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой

Житель Воронежа Игорь Сапожков предал анафеме партию "Единая Россия". Для этого мужчина, одетый как десантник, с иконой в руках пришел к главному офису партии, пишет "Блокнот Воронеж".
Проклятия легли на голову "ЕР", так как Сапожников уверен, ее действия антинародны, античеловечны и геноцидны. Если говорить точнее, то мужчине не нравится пенсионная реформа, а также он считает, что социальная политика в стране несправедлива.
Однако стоит отметить, почему житель Воронежа решил бороться с действительностью именно так. Сапожников утверждает, что право на это ему дала Богородица. А вот формулировка анафемы — это уже его творчество. "Первоисточники — огонь, вода, воздух и земля — будьте составными частями в анафеме против "Единой России"!" — такие речи направил против "ЕР" Сапожков.
Партия никак не отреагировала на случившееся. В кабинетах даже не закрыли окна, чтобы не слышать слов. Также никто не попытался прогнать мужчину. Проходящие мимо пытались дать милостыню Сапожникову, но он не брал деньги.
Местные СМИ отмечают, Сапожков уже два раза от имени самопровозглашённой организации "Русское начало" обрушивал на "ЕР" негодование. Однако ранее мужчина не решался на несанкционированные законом действия, а "выступал" в гайд-парках.
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