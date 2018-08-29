Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг

Пермский коллектор избил оперную певицу Валерию Лебедеву за чужой долг. Сейчас женщина находится в больнице.

Мужчины, что пришли "выбивать" деньги, ворвались к певице в квартиру, назвав ее Светой, и стали требовать возвратить долг. Лебедева была возмущена произошедшем и стала снимать коллекторов на видео. Это и послужило поводом для избиения, сообщает "59.ру".

Певица написала заявление, после чего совершившего жестокое действо задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Лебедева рассказала, что в больницу обратилась не сразу, сначала она хотела лечиться дома. Однако, почувствовав ухудшение, попросила помощи специалистов. Певица пояснила, что не знает, почему коллекторы пришли в ее квартиру. Она принадлежит семье артистки очень давно, в ней когда-то жила бабушка Лебедевой. Кроме того, женщина отрицает, что у нее есть долги.

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