Виноват компот: "вандал из Третьяковки" рассказал предысторию атаки на картину

Задержанный в Третьяковке за повреждение картины мужчина вопреки своим прежним показаниям заявил, что не пил алкоголь в буфете музея.

По словам злоумышленника, он пил компот и ел салат. В Замосковорецком суде сегодня озвучили более ранние версии Подпорина о том, что он приехал в галерею посмотреть на картину Ильи Репина, но когда собрался уходить - выпил в буфете водки, "вот и накрыло".

Согласно протоколу допроса обвиняемого, который зачитывал 26 мая судья, Подпорин говорил, что "принял алкоголь в буфете музея, возмутился содержанием картины и повредил ее".

"Подпорин был доброшен в качестве обвиняемого, пояснил, что алкоголь не употреблял, пил компот и ел салат", - огласил судья материалы дела во вторник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что накануне в Третьяковской галерее один из посетителей повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Многие лучше знают ее под названием "Иван Грозный убивает своего сына". Вандал схватил ограждавший предметы искусства столбик, разбил им стекло, которое защищало полотно, и повредил картину. "Любителя прекрасного" удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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