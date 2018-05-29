Провинциальная учительница унизила школьника за бедность родителей

В приморском поселке Угловое в одном из общеобразовательных учреждений разгорелся скандал. Учительница местной школы заставила ребенка, ученика второго класса, чистить зубы перед всеми ребятами. Родители тут же обратились к директору, в школе проводится проверка.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Стоит отметить, что учительница принесла извинения родителям ученика и сказала, что это была всего лишь «игра». По словам же родителей мальчика, это была совсем не игра, а самая настоящая месть со стороны учителя. Дело, уверены они, в их отказе сдать деньги на очередные нужды класса - на этот раз на жалюзи. После их отказа учительница принялась издеваться над их сыном, при всем классе заявляя, что у него неприятно пахнет изо рта, насмехалась над ребенком, а затем и вовсе заставила ученика почистить зубы перед всем классом.

При всем при этом зубную щетку и пасту учительнице выдала одна из активисток родительского комитета. Позднее учительница поблагодарила ее за это в общей группе мессенджера WhatsApp, где это видели все остальные родители.

Как сообщила директор школы Елена Малькова, по факту этого случая ведется служебная проверка. Помимо жалобы на имя директора, родители написали заявление в прокуратуру. О ситуации знают и в краевом департаменте образования. Там, правда, сказали, что увольнять учительницу не будут - проблематично будет потом найти ей замену. Учительница, в свою очередь, написала объяснительную записку, однако причину, по которой вынудила ребенка чистить зубы, решила не указывать.

Стоит отметить, что на защиту учительницы встали родители других учеников. Они написали директору общеобразовательного учреждения петицию, в которой потребовали не увольнять провинившуюся сотрудницу.