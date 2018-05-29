Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Провинциальная учительница унизила школьника за бедность родителей

Происшествия

В приморском поселке Угловое в одном из общеобразовательных учреждений разгорелся скандал. Учительница местной школы заставила ребенка, ученика второго класса, чистить зубы перед всеми ребятами. Родители тут же обратились к директору, в школе проводится проверка.

Провинциальная учительница унизила школьника за бедность родителей. 387395.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Стоит отметить, что учительница принесла извинения родителям ученика и сказала, что это была всего лишь «игра». По словам же родителей мальчика, это была совсем не игра, а самая настоящая месть со стороны учителя. Дело, уверены они, в их отказе сдать деньги на очередные нужды класса - на этот раз на жалюзи. После их отказа учительница принялась издеваться над их сыном, при всем классе заявляя, что у него неприятно пахнет изо рта, насмехалась над ребенком, а затем и вовсе заставила ученика почистить зубы перед всем классом.

При всем при этом зубную щетку и пасту учительнице выдала одна из активисток родительского комитета. Позднее учительница поблагодарила ее за это в общей группе мессенджера WhatsApp, где это видели все остальные родители.

Как сообщила директор школы Елена Малькова, по факту этого случая ведется служебная проверка. Помимо жалобы на имя директора, родители написали заявление в прокуратуру. О ситуации знают и в краевом департаменте образования. Там, правда, сказали, что увольнять учительницу не будут - проблематично будет потом найти ей замену. Учительница, в свою очередь, написала объяснительную записку, однако причину, по которой вынудила ребенка чистить зубы, решила не указывать.

Стоит отметить, что на защиту учительницы встали родители других учеников. Они написали директору общеобразовательного учреждения петицию, в которой потребовали не увольнять провинившуюся сотрудницу.

 

Опозоренный спецназ древних армий
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы школа ученик скандал Приморье учительница
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 29.05 обаятельны
Аналитика
Что такое криптозависимость и почему от неё будут лечить?
Аналитика
Шутка над Мао Цзэдуном
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
Китай официально обвинил США во вторжении
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Новости Все >
Россияне умирают на работе из-за стресса и выпивки
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
СМИ узнали о тотальных проверках и чистке МЧС
Киев обвинил Россию в захвате новой части Украины
"Томагавки" помогут России в создании нового оружия
Эксперты спрогнозировали "лютые пакости" Украины за Крым и мост
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
Политика
Глава Якутии объявил об отставке по собственному желанию
Наука и техника
СМИ: Турция променяла американский F-35 на российский Су-57
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.05 обаятельны Соломон Соловьев Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова Любовь Степушова Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК Любовь Степушова
Комментарии
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Как была запущена вторая "холодная война"
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ: в Европе мечтают разорить Россию за гибель MH-17
Ученые объяснили, почему витаминные добавки бесполезны
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
При попытке незаконного сбыта оружия в Крыму ФСБ задержала украинца и россиянку
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Почему американцы бегут из Калифорнии
Путин: новому правительству работать помогут простые граждане
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
Путин: новому правительству работать помогут простые граждане
Путин: новому правительству работать помогут простые граждане
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался