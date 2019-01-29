Учитель физкультуры из Подмосковья разрешила школьникам избить первоклассника

Любопытный инцидент произошел в городе Химки, Подмосковье. Там учительница одного из местных общеобразовательных учреждений разрешила своим подопечным избить первоклассника.
Об этом сообщают столичные средства массовой информации.
О произошедшем в подмосковной школе поведал родитель пострадавшего ребенка. Так, по словам отца мальчика, его сын упал на уроке физической культуры. После этого, утверждает родитель, учительница вдруг объявила, что "сегодня у нас день каннибала". Педагог якобы даже предложила однокашникам упавшего мальчика отрезать и съесть его ногу. Ученики, послушавшись учителя, бросились избивать мальчика.
Известно, что мальчик получил сотрясение мозга. Учительница же заявила, что ее высказывание было неудачной шуткой — она хотела лишь призвать первоклассников к дисциплине.
Отметим, что учительница физической культуры уже написала заявление об уходе по собственному желанию.
Ученики же, избивавшие мальчика, утверждают, что неоднократно слышали от нее столь странные высказывания. С пострадавшим ребенком в ближайшее время начнет работать квалифицированный детский психолог.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог из Улан-Удэ изобрел любопытный способ борьбы с опозданиями. Так, провинциальный учитель заставил детей, пришедших на урок позже звонка, просидеть все занятие в противогазах.
Фото: pixabay. com
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