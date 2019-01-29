Уволенный после игрового стрима Руслан Горринг улетает в Африку

Заместитель генерального директора Росгеологии Руслан Горринг, со скандалом уволенный из российского ведомства, улетает в Африку.

О своих дальнейших планах на жизнь Руслан Горринг поделился с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, из-за чего именно был уволен первый заместитель генерального директора российского геологического холдинга. Так, в сети Интернет появилась видеозапись игрового стрима, в ходе которого Руслан Горринг нецензурно выражался, рассказывал об интимных связях со своими подчиненными и даже угрожал сексуальным насилием другим игрокам компьютерной игры. В Министерстве природных ресурсов тут же сочли поведение сотрудника некорректным и лишили его занимаемой должности.

Но Руслан Горринг, судя по всему, не сильно расстроился. Он считает, что его высокие профессиональные компетенции и большой опыт работы не позволят ему остаться без дела. В интервью он рассказал журналистам, что его уже позвали работать за рубеж, в Африку.

Примечательно, что случившееся с ним Руслан Горринг рассматривает как заговор неких заказчиков. Не найдя против него никакого компромата, уверен Горринг, злопыхатели вторглись в его личную жизнь и "красиво упаковали" то, что там обнаружили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск главу компании-подрядчика государственной корпорации "Роскосмос". Предприимчивый делец, имевший доступ к государственной тайне, сбежал в Соединенные Штаты Америки, прихватив с собой несколько сотен миллионов рублей.

Фото: flickr. com

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