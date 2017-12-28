Президент Владимир Путин на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт.
Путин отметил,что "вчера в Петербурге был совершен террористический акт". При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство.
По словам Путина, ФСБ поручено при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно "ликвидировать".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что ЧП произошло в торговом центре на площади Калинина. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Второй в средней степени тяжести, третий получил лёгкие ранения.
Позднее стало известно о 13 пострадавших, пятеро из которых были госпитализированы. В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на месте ЧП была проведена эвакуация.
По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.
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