Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере

Президент Владимир Путин на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, заявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт.

Фото: kremlin.ru

Путин отметил,что "вчера в Петербурге был совершен террористический акт". При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство.

По словам Путина, ФСБ поручено при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно "ликвидировать".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что ЧП произошло в торговом центре на площади Калинина. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Второй в средней степени тяжести, третий получил лёгкие ранения.

Позднее стало известно о 13 пострадавших, пятеро из которых были госпитализированы. В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на месте ЧП была проведена эвакуация.

По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.