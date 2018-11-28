В английском городе Солфорд, графство Большой Манчестер, произошла врачебная ошибка: пациенту ввели чистящее средство в лёгкие. Ведётся расследование.
Пострадавшего зовут Уильям Ханна, его возраст 68 лет, он поступил в больницу после ДТП с тяжёлыми травмами. После суток наблюдения Ханну перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искуственной вентиляции лёгких. У него была обнаружена инфекция дыхательных путей и для облегчения дыхания Ханне требовалось ввести небольшое количества физраствора в бронхи и лёгкие (бронхоскопия лёгких). По ошибке вместо него ввели средство для стерилизации оборудования. Из-за этого пациенту потребовалась срочная операция, а через несколько дней он умер.
Эксперты установили, что этикетки на бутылке с чистящим средством не было, хранилась она по неустановленным причинам именно на том месте, где обычно находится физраствор. Теперь ведётся проверка причины смерти Ханны, а именно наступила ли она именно из-за этого инцидента.
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