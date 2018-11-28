Пилоты Boeing боролись с рушащим самолет компьютером

Пилоты индонезийского Boeing-737 Max долго и безуспешно боролись со стремительно опускающимся носом воздушного судна.

Ранее "Правда.Ру" писала подробно о приключившейся трагедии. Так, индонезийский самолет не пробыл в воздухе и 15 минут. Лишь только набрав высоту, он рухнул в воду. Все 189 человек, находившихся в этот момент на борту, погибли. Примечательно, что самолет не успел налетать и 800 часов — авиакомпания приобрела его лишь в августе этого года.

Недавно спасатели обнаружили черные ящики погибшего Boeing-737 Max. Выяснилось, что воздушное судно в момент полета стало резко сваливаться в пике. Всему виной сбой в работе бортового компьютера. Пилоты целых 20 раз пытались выправить крен и поднять постоянно опускающийся нос самолета, но тщетно. Затем, отмечают эксперты, они окончательно потеряли способность хоть как-то управлять воздушным транспортным средством. Самолет, резюмируют специалисты, упал в океан на скорости примерно 450 км/час.

Члены спасательной операции назвали инцидент "фатальной борьбой между человеком и машиной". В которой, правда, к несчастью, победила последняя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению экспертов, абсолютно все самолеты модели Boeing-737 могут внезапно сорваться в крутое пике прямо во время полета.

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