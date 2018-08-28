Банда подростков-АУЕ разгромила центр Петербурга

В Санкт-Петербурге банда подростков напала на отдыхающих, разбила автомобиль и витрину магазина. Пострадавшие обратились в полицию, однако все хулиганы до сих пор остаются на свободе.

Серию нападений подростки совершили 24 августа в центре Северной столицы. В Таврическом саду компания малолеток напала на отдыхающих. Агрессивные молодые люди начали оскорблять, а затем избивать петербуржцев и гостей города. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь. В стационаре у мужчины диагностировали перелом челюсти. У женщины, которая пыталась снимать бесчинства хулиганов, отобрали телефон и разбили его.

Кроме того, потерпевшие считают, что эти же подростки разгромили витрину магазина и разбили автомобиль.

Пострадавшие от агрессивных молодых людей подали заявления в полицию. По некоторым данным, от нападений банды пострадали около 20 человек. В правоохранительных органах заявили, что личности нападавших им известны, но задерживать хулиганов не стали, так как им нет еще 18 лет.

Сообщается, что якобы у банды малолеток есть лидеры, которые уже имеют криминальный опыт. У двоих подростков из этой группировки на ногах браслеты, что свидетельствует об имеющейся судимости. По неофициальным данным, они привлекались к уголовной ответственности за угон, разбой и грабеж.

В состав банды хулиганов, как выяснилось, входят в основном дети из неблагополучных семей, у многих родители злоупотребляют алкоголем. Подростки не учатся и не работают. Как считают пострадавшие, сбившиеся в "стаю" несовершеннолетние, подражают культуре АУЕ. "Они конченые. Только хулиганят, выпивают, и больше никаких развлечений в жизни", — рассказали очевидцы.

В полиции завили, что в настоящее время по заявлениям граждан проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесенный малолетними правонарушителями. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока все участники нападений на петербуржцев и гостей города находятся на свободе.

Читайте также:

"Жизнь ворам!": Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ

Что ждет в тюрьме сына гаишника, назвавшегося...

Предсказание ламы или АУЕ: что убивает студентов...