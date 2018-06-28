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Источник Правда.Ру

Фрегат НАТО взорвала собственная ракета

Происшествия

Американская ракета SM-2 не смогла вылететь из установки и загорелась прямо в стартовой ячейке. Произошедшее попало на видео. 


Пожар на немецком фрегате

Инцидент случился, когда немецкие военные проводили учения ПВО у берегов Норвегии. На корабле типа F124 Sachsen зенитная ракета американского производства не покинула стартовую ячейку и загорелась прямо внутри нее. В результате начался пожар. К счастью, никто не пострадал, однако фрегату нанесены множественные повреждения. 

ЧП было непредвиденным, утверждают немецкие военные, так как незадолго до проведения учений ракета была проверена и ее состояние оценили как "идеальное". 

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Темы ВМС учения Германия зенитная ракета пожар на корабле
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