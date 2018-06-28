Фрегат НАТО взорвала собственная ракета

Американская ракета SM-2 не смогла вылететь из установки и загорелась прямо в стартовой ячейке. Произошедшее попало на видео.
Инцидент случился, когда немецкие военные проводили учения ПВО у берегов Норвегии. На корабле типа F124 Sachsen зенитная ракета американского производства не покинула стартовую ячейку и загорелась прямо внутри нее. В результате начался пожар. К счастью, никто не пострадал, однако фрегату нанесены множественные повреждения.
ЧП было непредвиденным, утверждают немецкие военные, так как незадолго до проведения учений ракета была проверена и ее состояние оценили как "идеальное".
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