Фрегат НАТО взорвала собственная ракета

Американская ракета SM-2 не смогла вылететь из установки и загорелась прямо в стартовой ячейке. Произошедшее попало на видео.



Пожар на немецком фрегате

Инцидент случился, когда немецкие военные проводили учения ПВО у берегов Норвегии. На корабле типа F124 Sachsen зенитная ракета американского производства не покинула стартовую ячейку и загорелась прямо внутри нее. В результате начался пожар. К счастью, никто не пострадал, однако фрегату нанесены множественные повреждения.

ЧП было непредвиденным, утверждают немецкие военные, так как незадолго до проведения учений ракета была проверена и ее состояние оценили как "идеальное".