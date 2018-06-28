В больнице Буйнакска лечили мертвых пациентов

История с "мертвыми душами" повторилась в республике Дагестан. В городе Буйнакске за два года врачи направили в фонд ОМС информацию о лечении 40 больных. Только оказалось, что история развернулась практически по Гоголю. Указанные пациенты либо находились за пределами республики, либо уже умерли.
На основании данных о проведенном лечении больнице выделили 40 тысяч рублей. Теперь медучреждением занялась местная прокуратура. \
Она провела проверку и подготовила материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество", сообщается на сайте ведомства республики Дагестан. Соответствующие материалы направили в МВД. На имя главного врача составили представление об устранении нарушений закона.
Ранее "Правда.Ру" писала, после плановой проверки одного из кожно-венерологических диспансеров в Волгограде главного врача отстранили от занимаемой должности, более того - было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 30-й - «Приготовление к преступлению» и 159-й -«Мошенничество».
Оказалось, что в стационаре кожно-венерологического диспансера лечились «мертвые души». По документам числились 58 человек, а на самом деле пациентов оказалось только 30. При этом на несуществующих больных были заведены медицинские карты, в которых ежедневно делались записи о состоянии здоровья пациентов.
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