Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину

На улице Новый Арбат в служебном помещении одного из супермаркетов Москвы охранники магазина избили 35-летнего мужчину.



Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину

"В качестве оружия сотрудники этого магазина использовали тележку и предмет, похожий на электрошокер. А затем забрали деньги", - сообщил сотрудникам полиции пострадавший.

Как выяснилось, трое сотрудников, работавшие контролерами торгового зала супермаркета, "заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ,"Разбой". Подозреваемые задержаны.