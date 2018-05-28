На улице Новый Арбат в служебном помещении одного из супермаркетов Москвы охранники магазина избили 35-летнего мужчину.
"В качестве оружия сотрудники этого магазина использовали тележку и предмет, похожий на электрошокер. А затем забрали деньги", - сообщил сотрудникам полиции пострадавший.
Как выяснилось, трое сотрудников, работавшие контролерами торгового зала супермаркета, "заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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