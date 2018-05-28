Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину

Происшествия

На улице Новый Арбат в служебном помещении одного из супермаркетов Москвы охранники магазина избили 35-летнего мужчину.


Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину

"В качестве оружия сотрудники этого магазина использовали тележку и предмет, похожий на электрошокер. А затем забрали деньги", - сообщил сотрудникам полиции пострадавший. 

Как выяснилось, трое сотрудников, работавшие контролерами торгового зала супермаркета, "заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ,"Разбой". Подозреваемые задержаны.

Анализ цены TRON Анализ цены TRON
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы полиция происшествия уголовное дело ГУ МВД г.Москва
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Шутка над Мао Цзэдуном
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Армия России
Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"
Читательский топ
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Остров Крым: у Украины есть новый план
Новости Все >
Беспредел охранников: в магазине на Новом Арбате избили мужчину
СМИ сообщили о "плохих новостях" из России для американских истребителей
Китай захватывает рынок Ирана
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
Сердюков рассказал, зачем покупал оружие за рубежом
В НАТО поссорились из-за "Северного потока - 2"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России

На ПМЭФ состоялось сенсационное пленарное заседание, в котором приняли участие президенты России и Франции, премьер-министр Японии и глава МВФ Кристин Лагард.

Сенсация на ПМЭФ: мировые лидеры "присягнули" России
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Мир
СМИ рассказали о четырехчасовом бое "российских наемников" и американских коммандос
Политика
Глава МВФ призвала пересмотреть санкции против России
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Почему назрели перемены в Болгарии по отношению к России, "Правде Ру рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Экономика
Путин предупредил о кризисе, "которого мир еще не видел"
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Мир
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении малайзийского "Боинга"
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении

Китай опубликовал заявление, в котором обвиняет Вашингтон во вторжении.

Китай официально обвинил США во вторжении
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Наука и техника
Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"
Силовые структуры
Остров Крым: у Украины есть новый план
Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова Любовь Степушова Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.05 прямолинейны Соломон Соловьев
Комментарии
Пентагон оценил мощь залпов подлодки "Юрий Долгорукий" в "160 Хиросим"
ВВС США возвращают на службу летчиков-пенсионеров. Готовятся?
В НАТО поссорились из-за "Северного потока - 2"
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
Японии советуют быть жесткой: так она заберет Курилы быстрее
"Удиви печень!": Минздрав взвинтит цены на сигареты и алкоголь
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Мнение: в Крыму возможны военные столкновения с Украиной
Как россиянам повысят пенсионный возраст в 2019 году
Названы пять продуктов, которые становятся опасными при разогревании
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Счет на миллионы: названа стоимость первого этапа реставрации картины Репина
Остров Крым: у Украины есть новый план
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Кухни в квартирах реновации будут не менее 9 кв.м﻿
Названы ошибки, которых почти невозможно избежать
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Евросоюз
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался