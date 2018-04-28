Страшное видео из школы: дети запели, учительница умерла

В одной из школ казахстанского Уральска на днях произошла трагедия. Учительница умерла на глазах у детей во время концерта.





На кадрах видео, выложенного в сети, видно, что педагогу стало плохо на сцене спустя секунды после того, как она вывела класс для выступления.

Как пишет Рен-TV, дети выстроились на сцене, а 55-летняя Надежда Петровна отошла за занавес, где почувствовала себя плохо. Видно, как женщина обмахивается бумагами.

После того, как она упала без сознания, коллеги вызвали ей скорую. Прибывшие на место медики, к сожалению, не смогли спасти учительницу.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что 15 января в Перми вооруженные ножами подростки вошли в класс и нанесли ранения педагогу и четвероклассникам. Пострадали 15 человек. 12 из них были госпитализированы.

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