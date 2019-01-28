Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь

В штате Северная Каролина, что в Соединенных Штатах Америки, обнаружили пропавшего в лесу ребенка. Маленький мальчик утверждает, что выжил благодаря черному медведю.

О любопытной истории твердит целый ряд американских средств массовой информации.

Сообщается, что трехлетний малыш исчез давно — еще в прошлый вторник, ровно неделю тому назад. Мальчик играл на заднем дворе с друзьями, но домой они вернулись без него. Отмечается, что к ночи температура упала до минусовых показателей, а малыш был одет совсем не по погоде.

Юного американца искали с помощью снегоходов, дронов, автомобилей. На помощь полицейским пришли сотни местных жителей, неравнодушных к чужому горю. Двое суток кряду они прочесывали лес, но не нашли никаких следов мальчика. В четверг им пришлось прекратить поиски из-за внезапно ухудшившейся погоды.

Искать ребенка продолжали лишь полицейские. И вот в лесу они услышали детский плач. Поспешив на помощь, под одним из кустарников они и обнаружили пропавшего малыша. Тот попросил у американских стражей правопорядка попить воды и пожаловался, что хочет вернуться к матери.

Оказавшись дома, малыш рассказал, что ему якобы помог выжить черный медведь, обитающий в местном лесу. Мальчик заявил, что животное — его друг. Рассказ ребенка, пишут американские средства массовой информации, можно посчитать детской шалостью или, например, выдумкой испуганного юного воображения, если не одно "но". Полицейские нашли его на острове, окруженном водой. Ручей, опоясывающий остров, столь глубокий, что самостоятельно трехлетнему ребенку переправиться через него вброд никак бы не удалось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские специалисты занялись подготовкой и выпуском общенационального стандарта. В документе будет говориться о том, как следует вести себя при встрече с медведем, чтобы остаться в живых.

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