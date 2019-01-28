По городам России идет волна лжеминирований

Сообщения о минировании зданий начали поступать утром 28 января в учреждения ряда российских регионов. На этот раз атаке лжетеррористов подверглась Сибирь.

В Красноярске пришлось эвакуировать более сорока объектов, в основном это школы и медорганизации, а также Агентство по делам печати и массовых коммуникаций. Сообщения о минировании приходили по электронной почте. В Абакане злоумышленники нарушили работу двух десятков школ, детской поликлиники, мирового суда и Министерства экономического развития Хасассии, двух торговых центров. Также известно о подобных происшествиях в Алтайском крае, Новосибирске, Омске и Кемерово.

По предварительной информации правоохранительных органов, преступники отправляют письма с зарубежных IP — адресов. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах на данный момент не подтвердилось.

Рассылка массовых сообщений о лжеминировании возобновилась в России на прошлой неделе. "Правда.Ру" сообщала об эвакуации школ в Южно-Сахалинске и Москве. Предыдущая волна проходила осенью 2017 года, тогда в организации угроз уличили жителей Украины.

Источник фото: "Правда.Ру"

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