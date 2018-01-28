Незаконно работала туристическая база "Дарьяна" в Иркутской области, где сегодня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Отмечается, что это была частная гостиница, она не зарегистрирована и работала без лицензии.
"У нас уже была история, когда в Иркутске сгорел незарегистрированный дом престарелых", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, турбаза на острове Ольхон загорелась сегодня утром. По последним данным, при пожаре погибли два человека, пострадали ещё семеро . Пятерых из них доставили в Иркутск для оказания медицинской помощи.
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