Горевшая турбаза в Иркутске была незаконной

Незаконно работала туристическая база "Дарьяна" в Иркутской области, где сегодня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что это была частная гостиница, она не зарегистрирована и работала без лицензии.

"У нас уже была история, когда в Иркутске сгорел незарегистрированный дом престарелых", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, турбаза на острове Ольхон загорелась сегодня утром. По последним данным, при пожаре погибли два человека, пострадали ещё семеро . Пятерых из них доставили в Иркутск для оказания медицинской помощи.