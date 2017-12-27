Названа причина конфликта со стрельбой на "Меньшевике"

В столичном управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали о причинах конфликта на фабрике "Меньшевик". Судебные приставы пытались взыскать с бывшего директора предприятия Ильи Аверьянова 3,3 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, на основании исполнительного листа о взыскании задолженности на более чем 3,3 млн рублей с ООО "КФ Меньшевик" в пользу ООО "Денэм холл" было возбуждено исполнительное производство. 27 декабря "судебным приставом-исполнителем, тремя сотрудниками группы быстрого реагирования УФССП России по Москве, с участием представителя взыскателя и двух понятых, был осуществлен выход по адресу должника-организации с целью применения мер принудительного исполнения", рассказали в ФССП.

Отмечается, что сотрудники ФССП и "лица, участвовавшие в исполнительных действиях, не пострадали".

Напомним, в среду утром стало известно, что Илья Аверьянов вступил в перепалку с нынешним руководством фабрики, в ходе которой достал карабин "Сайга" и несколько раз выстрелил. В результате стрельбы был смертельно ранен охранник предприятия. Сам Аверьянов скрылся с места происшествия.

Объявлены планы "Сирена" и "Перехват"По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)".

Соседи Аверьянова по подъезду в интервью телеканалу "360" описали его как резкого, вспыльчивого и агрессивного человека, отметив его "тяжелый характер".