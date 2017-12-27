27 декабря в Москве объявлен план "Сирена". Эти меры направлены на поиск и задержание экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск устроившего в среду утром стрельбу бывшего директора московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова.
По данным Mash, 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики "Меньшевик", на которой произошла перестрелка.
Сообщается, что директор этого предприятия дважды судился со службой судебных приставов Москвы, требуя признать ее действия незаконными. Приставы пытались взыскать долги на несколько миллионов рублей.
По словам бывшего начальника службы безопасности одной из компаний Аверьянова, открывший стрельбу на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" мужчина ранее употреблял "психотропные таблетки".
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