У Кадырова украли 600 тысяч рублей в Москве

В Москве обворовали помощника главы Чечни Рамзана Кадырова — Хасайна Кадырова. Соответствующее заявление уже лежит в полиции, сообщает "МК".

"Хасайн Кадыров заявил, что 26 декабря между 22:00 и 22:45 на Ленинградском проспекте неизвестный, разбив стекло в Mercedes, похитил сумку, в которой лежали деньги, IPhone 6, IPad. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей", — сказано в материалах проверки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Грозном начальником управления МВД по столице Чечни назначен младший лейтенант полиции Хасмагомед Кадыров. Пока он исполняет обязанности руководителя, на него возлагаются большие надежды.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что лейтенант Кадыров "сможет сделать то, что не смогли сделать некоторые генералы".

"Этот парень практически положил конец наркобизнесу в Чеченской республике, навел общественный порядок в городе, Чеченская республика сейчас занимает самые последние места по преступности", — говорит Умаров.

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