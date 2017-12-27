Сломавшийся на салатовой ветке поезд "закупорил" метро

27 декабря в тоннеле Люблинско-Дмитровской линии московского метро было остановлено движение поездов.

Сообщается, что между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» сломался поезд. По данным спасателей, было "остановлено движение из-за технической неисправности состава от "Дубровки" и "Чкаловской" в сторону центра, в сторону области поезда идут с увеличенными интервалами".

Столичные власти намерены в 2018 году открыть 10 новых станций метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин на дискуссии по реновации жилфонда пояснил, что «с учетом тех заделов, которые мы сделали в предыдущие годы, мы каждый ближайший год будем выдавать не менее 20 км метро и по 10 станций. Что-то будет сдвигаться по годам, но у нас 80 тоннелей метро нарыто, сегодня идет уже полноценное строительство".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что власти планируют продлить линию до аэропорта "Внуково" метро в ближайшие три-четыре года.