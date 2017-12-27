В Киеве похищен российский специалист по блокчейну

26 декабря в Киеве пропал российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер.

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По данным источников в правоохранительных органах, Лернер перестал выходить на связь 26 декабря в районе обеда. Знакомые написали заявление в полицию о похищении,.

Отмечается, что Лернера похитили неподалеку от его места работы - офисного центра на улице Степана Бандеры.

"Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении», - отмечает издание. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (часть 2 статьи 146 УК Украины).

Также сообщается, что на Украине Лернер вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

Между тем, по мнению главы "Сбербанка" Германа Грефа, блокчейн постепенно становится одной их ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой способно изменить экономический и политический ландшафт. Несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна, уверен Греф, и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.