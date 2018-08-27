После просмотра новостей мужчина искалечил друга

Житель города Астрахань искалечил друга после совместного просмотра выпуска новостей. Товарищи за бутылкой спиртного решили посмотреть телевидение, поссорившись из-за вечернего выпуска новостей, молодой человек ранее судимый за кражу, начал избивать своего сподвижника, сообщили в УМВД города Разночиновка.

От полученных травм мужчина возрастом 37 лет получил инвалидность I группы. Его реанимировали с тяжким ушибом головного мозга, после чего пострадавший утратил возможность передвигаться.

За нанесение тяжких травм горе-любителю новостей грозит до восьми лет тюрьмы, согласно статье 111 УК РФ.

Ранее Pravda.Ru рассказывала историю об астраханском Робинзоне. Напомним, что мужчина считался пропавшим без вести до тех пор пока не был обнаружен полицией на острове. Свой поступок он объяснил фразой: "Мне все надоело".

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