Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"

Греция — страна с приятным мягким климатом и невероятно огромным потенциалом для развития туризма. Но в последнее время небольшое государство испытывает отнюдь немаленькие проблемы.
Сначала экономику страны серьезно подкосил общемировой финансовый кризис. Как следствие — высокий уровень безработицы, внушительные долги перед Евросоюзом, серьезное падение уровня жизни.
После, будто вышеперечисленных бед было мало, правительство Греции решило пускать в страну мигрантов. Беженцы из Ближнего Востока заполонили небольшую Грецию мгновенно. Это серьезно сказалось на социальном аспекте жизни в стране.
Обычные греки считают, что "правильному поведению" мигрантов могли бы научить русские. Уверенность обывателей произрастает из вполне себе конкретных примеров. Так, в Афинах недавно произошла следующая история.
Туристка из России прогуливалась по греческой столице. Внезапно ее облепили мигранты, стали приставать, недвусмысленно говоря о том, что именно им от нее нужно. Очевидцы рассказывают, что хотели было заступиться за девушку, но не успели — в конфликт вмешались русские. Выходцы из России быстро расправились с оппонентами, да еще и к тому же заставили выходцев с Ближнего Востока извиниться перед девушкой на русском языке. Небылица эта или быль — судить сложно. Но греки, во всяком случае, в бесстрашии русских не сомневаются и называют их настоящими героями.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы из России справились с вооруженными мексиканскими бандитами.
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