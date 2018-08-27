NBC устроило "дикое шоу" после смерти Маккейна

Общественность Соединенных Штатов Америки возмущена тем, как один из крупнейших телеканалов страны подал новость о кончине сенатора Джона Маккейна.

Напомним, что американский политик, прославившийся в том числе и своими радикальным антироссийскими взглядами, скончался на 82-ом году жизни. Ранее "Правда.Ру" подробнее рассказывала о его биографии, взглядах и становлении как политика.

Рядовые американцы считают, что руководство телеканала NBC повело себя как минимум неэтично. Так, сразу же после сообщения о кончине американского сенатора они возобновили обычную трансляцию. В частности, снова вывели в эфир шоу талантов, в котором два полуголых мужчины в масках дельфинов показывали дикие танцы.

Пользователи Twitter активно обсуждают произошедшее. Так, один из них заявил, что увиденное им вызвало у него когнитивный диссонанс — никогда еще в жизни он, по его словам, не испытывал подобных эмоций. Другой же американец заявил, что следует найти и наказать тех работников телекомпании, что выбрали именно такой способ подачи информации о кончине известного человека.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что не все разделяют столь радикальную точку зрения. Один из пользователей социальной сети, например, заявил, что у сенатора Джона Маккейна было отличное чувство юмора и подобное его бы не задело.

Фото: NBC

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