Таксист-мигрант пытался изнасиловать москвичку прямо в машине

Ужасный случай произошел с москвичкой. Уезжая поздним вечером из гостей, девушка вызвала Uber. Тем, что случилось дальше, девушка поделилась на своей страничке в Facebook.

фото: pixabay.com

На половине пути до ее дома, по словам москвички, водитель внезапно заблокировал все двери и поехал другой дорогой. Заехав в безлюдное место, таксист попытался изнасиловать девушку, но той повезло — она нащупала кнопку разблокировки двери и вырвалась из авто.

На следующий день девушка написала заявление в полицию. Последовал черед многочисленных допросов, медицинских освидетельствований, снятия побоев. Несмотря на то, что от Uber девушке не удалось добиться государственного номера автомобиля, преступника удалось задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения. Магомедов Рамазан в данный момент находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

И когда уже девушка думала, что все закончилось, на нее стали давить сотрудники правоохранительных органов. Стражи правопорядка почему-то не поверили в ее историю. Даже говорили, что она якобы все выдумала, а произошло все с точностью до наоборот: она сама предложила Магомедову Рамазану свои услуги.

Девушка пишет, что живет в страхе. Оказалось, что горе-насильник женат, и сейчас его супруга оббивает пороги отделения полиция, где идет расследование дела. Жертва злоумышленника боится, что к ней домой нагрянут друзья и родственники Магомедова, так как ему известен ее адрес.

Девушка утверждает, что написала эту историю как предостережение. Также она отметила, что ищет достойного адвоката или правозащитника, который поможет ей советом, как действовать дальше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о массе историй, в которых водители-мигранты нападали, калечили, оскорбляли, насиловали, грабили и даже убивали пассажиров такси.

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