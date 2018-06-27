В Австралии были убиты 27 представителей сексуальных меньшинств

Полиция Австралии заявила о 27 убийствах в период с 1976 по 2000 года. Все жертвы — мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Представители австралийских правоохранительных органах делают акцент на том, что эти убийства были напрямую связаны с той личной жизнью, что избрали для себя погибшие.
Рабочая группа полиции штата Южный Уэльс, самого густонаселенного штата Австралии, провела исследование, рассмотрев более 86 дел. Группа пришла к выводу, что за последнюю четверть 20 века были убиты 27 гомосексуалистов. И убиты именно из-за своей сексуальной ориентации, а не из-за чего-либо другого.
В некоторых случаях тела мужчин находили неподалеку от клубов, баров, ресторанов, где предпочитали проводить свободное время гомосексуалисты.
Интересно, что представители австралийской полиции взяли на себя вину за случившееся в эти годы. Они заявили, что виной этим многочисленным преступлениям — их неэффективная и неслаженная работа вкупе с ужасными законами, служившими в те годы в Австралии.
В штате Южный Уэльс, например, гомосексуализм был декриминализован лишь в 1984 году. То есть, говоря другим языком, до этого представители сексуальных меньшинств там считались самыми настоящими преступниками.
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