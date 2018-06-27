Врачи честно рассказали о состоянии Марадоны

Во время матча Аргентины с Нигерией у легендарного футболиста жутко заболела шея. Его осмотрел врач, но, как оказалось, ничего страшного не произошло, и госпитализация легенде аргентинского футбола не потребовалась.
Об этом стало известно из официальной страницы Марадоны в социальной сети Facebook. Экс-игрок аргентинской сборной сообщил, что его не госпитализировали, хотя врач настоял на том, чтобы он отправился домой отдыхать. Отметим, что рекомендации врачей Марадона пропустил мимо ушей. По заявлению самого Марадоны, "он просто не мог уйти".
Проблемы с самочувствием у Марадоны могут быть из-за того, как эмоционально, не жалея себя, он болеет за своих соотечественников. Когда Аргентина проиграла Хорватии, Диего Марадона был подавлен и не смог сдержать слез. Во время игры с Нигерией же, Марадона, наоборот, был резв и активен. Бывший игрок и экс-тренер национальной сборной активно показывал неприличные жесты. Непонятно лишь, кому они были адресованы.
Матч между сборными Аргентины и Нигерии, кстати, закончился победой латиноамериканской команды со счетом 2:1. Аргентина, несмотря на серьезные проблемы на групповом этапе, все-таки сыграет в играх на вылет. Первый соперник аргентинцев — сборная Франции.
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