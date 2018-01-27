Нигерийцы поколотили колдуна за "превращение" в козла человека

В Нигерии полиция штата Риверс расследует дело об избиении местного жителя, которого поколотили, заподозрив в "колдовстве". За мужчиной всюду следовал черный козел, именно из-за этого местные жители решили напасть на "колдуна", сообщает Daily Post.

Нигерийцы решили, что козел раньше был человеком, пошли с кулаками на "колдуна" и до полусмерти избили его. Спасти мужчину смогли прибывшие на место полицейские. Его в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в участок.

Придя в себя, "колдун" рассказал, что его козел — обычное домашнее животное, которое испытывает привязанность к хозяину и везде следует за ним. Пострадавший заявил, что удивлен тем, как вообще можно было такое подумать — посчитать, что он превратил в козла человека. "Как вообще в наше время в голову может прийти такая мысль", — добавил он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Федерация футбола Руанды запретила игрокам во время матчей использовать магические ритуалы, позволяющие каким-либо образом влиять на результат.

В одном из матчей чемпионата Руанды футболист исполнил ритуальный танец и уже через несколько секунд забил гол. Этот случай заставил федерацию футбола африканской страны принять решение штрафовать игроков, замеченных в колдовстве, на сумму эквивалентную 100 фунтам стерлингов.

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