В Серпухове резервуар с топливом загорелся на АЗС

В Серпухове на АЗС загорелся резервуар с 20 кубометрами топлива. На место прибыла группа Серпуховского пожарно-спасательногогарнизона, в том числе 38 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Объявлен второй номер сложности пожара. Дым идет из резервуара вместимостью две тысячи кубических метров. Спасатели уже локализовали возгорание. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Баку в многоэтажном доме в районе станции метро "28 мая" произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.

Причиной, по данным Trend, могла стать утечка газа, из-за чего в магазине канцтоваров на первом этаже вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и полиция. Повреждены рядом стоящие здания.

А 18 января в Саратовской области в Энгельском районе прорвало трубопровод с нефтью. На месте порыва бушевал пожар.

Масса нефтепродуктов добралась до села Красноармейское, которое находится южнее Саратова (примерно 30 км). Сгорело несколько строений. На месте работали спасатели и пожарные.

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