В центре Баку в многоэтажном доме в районе станции метро "28 мая" произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.
Причиной, по данным Trend, могла стать утечка газа, из-за чего в магазине канцтоваров на первом этаже вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и полиция. Повреждены рядом стоящие здания.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Свердловской области в Верхней Пышме 16 января в одном из пятиэтажных домов прогремел взрыв.
Как выяснилось, произошел взрыв в квартире, где проживал ранее судимый 37-летний мужчина. По его словам, он нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза, которые заполнил легковоспламеняющейся жидкостью. Он собирался использовать их на зимней рыбалке.
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Сегодня утром в одной из больниц Санкт-Петербурга после тяжелой болезни, длившейся полтора года, скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Полтора месяца назад певица отметила 67-летие. О ее плохом самочувствии не знали даже самые преданные поклонники: артистка до последнего выступала и вела концерты.
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