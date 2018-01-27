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В Баку произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы

Происшествия

В центре Баку в многоэтажном доме в районе станции метро "28 мая" произошел взрыв. По предварительным данным, погибли два человека.


Bakının mərkəzində partlayış

Причиной, по данным Trend, могла стать утечка газа, из-за чего в магазине канцтоваров на первом этаже вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и полиция. Повреждены рядом стоящие здания.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Свердловской области в Верхней Пышме 16 января в одном из пятиэтажных домов прогремел взрыв.

Как выяснилось, произошел взрыв в квартире, где проживал ранее судимый 37-летний мужчина. По его словам, он нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза, которые заполнил легковоспламеняющейся жидкостью. Он собирался использовать их на зимней рыбалке.

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