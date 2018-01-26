Бдительные киевляне поймали "маньяка" за спортивные штаны

Сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции Киева изловили подозреваемого в нападениях и попытке изнасилования, совершенных в темное время суток на улицах украинской столицы. Заявления об этом со схожими описаниями подозреваемого подали восемь пострадавших горожанок.

"Заметила, что за мной идет парень на расстоянии 8-10 метром. Помню, что в группе (в социальных сетях - прим.ред.) уже писали про маньяка в спортивных штанах с полосками по бокам. Это меня насторожило. Он меня догнал, облапал ниже пояса и убежал", - цитирует издание "Киев оперативный" одну из потерпевших.

Поскольку все нападения происходили по одному и тому же сценарию на территории одного района, местные жители пришли к выводу, что у них "завелся" маньяк, и решили проявить инициативу. Активные киевляне устроили ночное патрулирование, в ходе которого останавливали всех подозрительных прохожих. Искомого мужчину самодеятельный патруль опознал по характерной примете - "треникам" с лампасами.

Бдительные горожане не стали производить гражданский арест, а проследили за подозреваемым до квартиры, где он, как выяснилось, проживал с женой и ребенком. После этого патрульные вызвали наряд полиции, и стражи порядка, прибыв на место, сразу же опознали в "спортсмене" предполагаемого насильника, которого до этого разыскивали.