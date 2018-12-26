Родители-веганы чуть не убили дочку "правильным питанием"

Пугающий инцидент произошел в Австралии. Там будут судить местных жителей, чуть не погубивших своего собственного ребенка.
Так, молодая австралийская пара с малолетства приучала свою дочь к "здоровому" питанию. Девочка с самого рождения питалась лишь рисовым молоком, бананами и овсом. На юный неокрепший организм такой рацион подействовал, как этого и следовало ожидать, мягко говоря, неблагоприятно. Полуторогодовалая девочка не могла ходить — ее кости просто-напросто не окрепли для этого.
Отмечается, что социальные работники уже забрали девочку от горе-родителей. Сейчас несчастный ребенок находится на попечении приемной семьи, где ее хорошо кормят. Примечательно, что ребенок за несколько месяцев даже поправился на шесть килограммов. Настоящих же родителей девочки в ближайшее время ждет суд. Оказалось, что за 1,5 года жизни они не поставили своему ребенку ни одной прививки и ни разу не показали ее врачам.
Любопытно, что в Австралии вегетарианство очень и очень распространено — страна является третьей в мире по количеству людей, отказавшихся от мяса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации инициировало создание новой должности в Министерстве иностранных дел. Так, в скором времени, возможно, Россию на мировой арене будут представлять гастрономические послы.
Читайте также:
Шестилетний ребенок без свидетельства о рождении
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых популярных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в истории и культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?