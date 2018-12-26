Родители-веганы чуть не убили дочку "правильным питанием"

Пугающий инцидент произошел в Австралии. Там будут судить местных жителей, чуть не погубивших своего собственного ребенка.

Так, молодая австралийская пара с малолетства приучала свою дочь к "здоровому" питанию. Девочка с самого рождения питалась лишь рисовым молоком, бананами и овсом. На юный неокрепший организм такой рацион подействовал, как этого и следовало ожидать, мягко говоря, неблагоприятно. Полуторогодовалая девочка не могла ходить — ее кости просто-напросто не окрепли для этого.

Отмечается, что социальные работники уже забрали девочку от горе-родителей. Сейчас несчастный ребенок находится на попечении приемной семьи, где ее хорошо кормят. Примечательно, что ребенок за несколько месяцев даже поправился на шесть килограммов. Настоящих же родителей девочки в ближайшее время ждет суд. Оказалось, что за 1,5 года жизни они не поставили своему ребенку ни одной прививки и ни разу не показали ее врачам.

Любопытно, что в Австралии вегетарианство очень и очень распространено — страна является третьей в мире по количеству людей, отказавшихся от мяса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации инициировало создание новой должности в Министерстве иностранных дел. Так, в скором времени, возможно, Россию на мировой арене будут представлять гастрономические послы.

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