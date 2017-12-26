В Москве полиция задержала несостоявшегося клиента банка, который переоделся в женскую одежду, чтобы взять кредит. Займ он собирался оформить по документам совей покойной матери, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Мужчина хотел взять карту с лимитом 75 тысяч рублей, но его внешний вид смутил сотрудников банка. Они вызвали полицию. Мужчина пустился наутек, но вскоре был задержан. Теперь ему придется ответить сразу по двум статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество". Сейчас 39-летний фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аферист, умело вымогавший у доверчивой вдовы-москвички огромную сумму денег, был задержан московскими полицейскими.
Сотрудники полиции установили, что после смерти супруга потерпевшей к ней домой пришел неизвестный гражданин и сообщил о якобы имеющемся у ее покойного супруга долговом кредите на сумму 10 миллионов. Причем, он показал женщине официально заверенный у юриста документ с подписью умершего мужа.
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