Ураган на Сахалине: засыпано все, ветер сдувает людей

Ураган на Сахалине продолжает свое разрушительное шествие. Уже два дня скорость ветра достигает 40 метров в секунду.

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По данным СМИ, до сих пор закрыта паромная переправа, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.

Как сообщает МЧС, в Углегорске от ветра пострадали крыши 13 многоквартирных домов.

Недавно стало известно, что в Ногликах полностью сорвало крышу детского сада. Сразу в нескольких районах ветер повалил новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.

А в Шахтерске ураганный ветер сдул с балкона четвертого этажа пенсионерку. "Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", - сообщил источник в лечебном учреждении.

Женщина осталась жива только потому, что пала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому из-за снежных заносов, и бабушку пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика.

Напомним, по словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предстоящая зима по температуре будет близкой к норме. В ближайшие месяцы можно ожидать "неоднородной" погоды и больших колебаний температур. Метеоролог отметил, что аномальных холодов пока нет причин ждать, но насколько снежной будет грядущая зима, не пояснил.