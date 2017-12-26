В Читинской области грузовой состав сошел с рельсов на перегоне Бада — Жипхеген. Из-за этого было задержано движение поезда № 19 Пекин-Москва, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
С рельсов сошли 17 вагонов, пострадавших нет, но нарушен габарит соседнего пути, а движение по перегону временно приостановлено. Состав вез целлюлозную продукцию.
Отменены два пригородных пассажирских поезда: № 6106 Петровский Завод — Хилок и № 6107 Хилок — Петровский Завод.
К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Хилок, Чита, Улан-Удэ.
Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях.
По факту случившегося начата доследственная проверка, которую проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Испании в населенном пункте Алькала-де-Энарес поезд врезался в тупиковый упор на станции. В результате пострадали порядка 45 человек.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате проблем с системой торможения поезда. Тяжелые травмы получили четыре человека, они доставлены в больницу. Остальные отделались ушибами.
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