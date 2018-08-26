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Источник Правда.Ру

Кокаин с лого "Единой России" привел к международному скандалу

Происшествия

Сообщение о перехвате полицией 2 тонн кокаина, который был упакован в брикеты с символикой "Единой России", вызвал реакцию в информационном пространстве. Сотрудники остановили груз в порту бельгийского города Гент.

Кокаин с лого "Единой России" привел к международному скандалу. 391239.jpeg

Чаще всего в контексте скандала звучали шутки по поводу "партийного кокаина", но часть экспертов решила выяснить причины и последствия произошедшего. Стоит отметить, что реакция оказалась намного показательнее инцидента.

Партия отреагировала так: "Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было над чем посмеяться", — написал в Facebook зам секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Попытались стабилизировать произошедшее политологи, близкие к партии. Так, Дмитрий Орлов написал, что история с "партийным кокаином" — кризис воображения людей, что это организовали.

Как отмечает телеграм-канал "Честно сказать": "Дело в том, что Сообщество полиции Латинской Америки и Карибского бассейна (CLACIP), состоящее из 25 правоохранительных органов в Латинской Америке и Карибском бассейне, каталогизирует использование логотипов организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. Политики Латинской Америки зафиксировали тысячи логотипов, используемых транснациональными преступными организациями и местными бандами. Логотипы включают щиты для футбольных команд в мультяшные карикатуры, которые определяют маршруты незаконного оборота наркотиков".

Также по информации источника, первые организации по борьбе с наркотиками, использующие логотипы для маркировки кокаина, были колумбийскими, а позднее мексиканскими. В 1980-х годах картели Кали и Медельин отмечали поставки с печатями или символами, чтобы предотвратить кражу их поставок.

"Логотип, используемый на наркотиках, зависит от изобретательности производителя или преступной организации. Транснациональные преступные организации использовали карикатуры, комбинации букв и знаков, футбольные щиты, мультяшные образы, римские цифры, автомобильные бренды и медиа-логотипы, — поясняет "Честно сказать". — Короче, порадоваться надо за то, что российский бренд стал таким распространенным, что его аж наркокартели шлепают как узнаваемый медийный образ;) Но так единоросам и надо, пускай побегают теперь с оправданиями. Это же только мы ликбез проводим, а они поди ща кучу смешных причин выдумают".

Ранее "Правда.Ру" писала, что наркотик попал в Бельгию в контейнерах с плиткой. Всего примерно 2 000 упаковок, стоимость груза оценивается в 50 — 60 млн евро.

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Темы кокаин Едина Россия кокаин с символикой
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