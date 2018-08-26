"Братва" демонтировала памятник бандиту на детской площадке

Могильную плиту убрали с детской площадки в Самаре. Сделали это неизвестные, отметил бывший депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что местная жительница поведала в Twitter о необычном памятном знаке, появившемся на детской площадке в Октябрьском районе. Женщина сообщила: плиту установили в память о местном криминальном авторитете Беркуте. Его убили более 20 лет назад.
Жители города обратились в администрацию, где обещали убрать знак в понедельник. Однако, как заметил в Twitter Хинштейн "наследники Беркута" проявили инициативу и не дождались начала недели. Неизвестные лица "выкорчевали" и увезли монумент.
Источник фото: twitter. com/etg63
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