"Братва" демонтировала памятник бандиту на детской площадке

Могильную плиту убрали с детской площадки в Самаре. Сделали это неизвестные, отметил бывший депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что местная жительница поведала в Twitter о необычном памятном знаке, появившемся на детской площадке в Октябрьском районе. Женщина сообщила: плиту установили в память о местном криминальном авторитете Беркуте. Его убили более 20 лет назад.

Жители города обратились в администрацию, где обещали убрать знак в понедельник. Однако, как заметил в Twitter Хинштейн "наследники Беркута" проявили инициативу и не дождались начала недели. Неизвестные лица "выкорчевали" и увезли монумент.

Источник фото: twitter. com/etg 63

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