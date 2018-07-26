От кредитов начали убегать в лес и жить годами в шалаше

Радикальный способ не платить по кредитам нашел гражданин Белоруссии. Его, объявленного в международный розыск, задержали сотрудники правоохранительных дел. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, несколько лет скрывался от полиции. Все это время белорус прожил в шалаше в лесу.

По наклонной жизнь 35-летнего уроженца Белоруссии покатилась из-за страсти к азартным играм. Так, от мужчины ушли жена и ребенок, но он все равно продолжил играть. Взял большой кредит в банке, но расплачиваться по нему не стал — вместо этого сбежал в небольшой городок Жодино, что в Минской области, и ушел в леса.

В дебрях леса мужчина соорудил себе шалаш и питался, что называется, подножным кормом: ягодами, грибами, ловил в реке рыбу. Иногда выходил на стоянку дальнобойщиков, которые порой оставляли после себя еду и одежду. Так белорус прожил два года, пока его не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Правда, случайно.

В их распоряжении попала запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировало, как мужчина вырвал у местной жительницы дамскую сумочку. Полицейские заметили, что злоумышленник очень сильно похож на находящегося в международном розыске любителя азартных игр. Добровольный отшельник сам привел полицейских к своему нехитрому жилищу, где и был задержан.

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