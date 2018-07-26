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Жительница Грязи убила подругу и ее трехлетнюю дочь

Происшествия

Уроженка крохотного городка Грязи, что в Липецкой области, убила свою 21-летнюю подругу и ее трехлетнюю дочь. Поводом для убийства послужили личная неприязнь и зависть. Об этом стало известно от регионального отделения Следственного Комитета Российской Федерации.

Жительница Грязи убила подругу и ее трехлетнюю дочь. 390098.jpeg

Как удалось выяснить следствию, 22-летняя молодая женщина из городка Грязи отправилась в гости к своей подруге в Липецк. Прибыв на место и пройдя в квартиру, грязинка позавидовала тому, как живет ее бывшая одноклассница. Не в силах справиться со своими чувствами, жительница Грязи схватила кухонный нож и нанесла подруге несколько ударов. Затем убила и ее трехлетнюю дочь, завернула тело ребенка в одеяло и спрятало на балконе.

После совершения убийства женщина, по-видимому, решила, что завидовать плохо — нужно стараться самой исправлять свою жизненную ситуацию. Не забыв прихватить кое-какие ценные вещи, злоумышленница покинула место преступления.

Следователям удалось доказать вину женщины, хотя задержанная ничего и не отрицала, а даже призналась в содеянном. Суд назначил грязинке наказание в виде восемнадцати с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. В колониях подобного типа содержатся осужденные за совершение тяжких преступлений.

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