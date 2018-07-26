Пилоты "Иракских авиалиний" подрались во время гражданского рейса

Два пилота "Иракских авиалиний" (Iraqi Airways) устроили драку в кабине самолета. Лайнер выполнял гражданский рейс, находился на высоте 11 километров и перевозил 157 пассажиров, передает "Курдистан-24".

Известно, что самолет выполнял внутренний рейс из иранского города Мешхед в столицу Ирака Багдад. Как сообщают очевидцы, драка произошла между командиром самолета и вторым пилотом. Их были вынуждены разнимать сотрудники сил безопасности, находившиеся на борту.

Министерство транспорта Ирака заявило, что проводится расследование обстоятельств инцидента, а пилоты отстранены от работы. Как сообщают представители ведомства, в лучшем случае их ждет пожизненный запрет на полеты.