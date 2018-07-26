Британских школьников заставляют гулять по жаре из солидарности с беженцами

Воспитатели британской католической школы вывели своих воспитанников на прогулку под палящим солнцем для того, чтобы те прониклись состраданием к беженцам. Как это не удивительно, но большинство родителей остались довольны поступком школы.

Еще более щекотливой ситуацию делает то, что в Великобритании уже который день стоит аномальная жара. Синоптики и власти просят граждан не покидать своих домов без серьезной на то необходимости, пользоваться головными уборами и пить больше воды.

Но воспитателей католической школы Святого Георгия такие пустяки, судя по всему, не волнуют — они не нашли ничего лучше, чем вывести на прогулку собственных воспитанников на ужасную жару. И все это ради беженцев. Точнее, ради того, чтобы дети прониклись состраданием к ним.

О случившемся стало известно от бабушки одной из воспитанниц. Она — чуть ли не единственная, кто возмутился поведением воспитателей католической школы. По словам британки, ее внучка поведала ей, что детям было приказано обойти пять раз вокруг школы для того, "чтобы понять, как чувствуют себя беженцы".

Пост пожилой британки в социальной сети набрал несколько сотен комментариев, но подавляющее большинство из них — сугубо положительные. Возможно, отсутствие какой-либо поддержки и побудило бабушку воспитанницы удалить свой пост.

Отметим, что средства массовой информации Соединенного Королевства связались с руководством школы, но там заверили, что воспитанники присоединились к акции по собственному желанию. Никто, по заявлению директора школы, насильно не заставлял учеников прогуливаться по жаре.

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