Шейнин матом объяснил мат в эфире Первого канала

Автор популярной общественно-политической передачи "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин, видимо, живет по принципу "клин клином вышибает". Иначе объяснить поведение телеведущего невозможно.

Фото: youtube.com

Напомним, что сегодня в эфире программы Шейнин использовал бранное матерное слов, обозначающее "идиотизм". Когда же его спросили о причинах этого, Шейнин повел себя весьма и весьма агрессивно, снова обратившись к своему богатому лексикону.

Шейнин заявил, что слово вырвалось у него случайно. Он также отметил, что в конце эфира вернулся к этому эпизоду и извинился. А потом Шейнин вдруг вспылил и спросил, неужели кого-то правда может интересовать подобное. Затем Шейнин заявил, что готов даже уволиться ради того, чтобы его больше не спрашивали о подобном. Последнее выражение он произнес с отборной порцией матерной брани.

В пресс-службе Первого канала данный эпизод, разумеется, не мог пройти незамеченным. Там сообщили, что Артем Шейнин будет наказан. В частности, с ним проведут беседу и наложат взыскание. Возможно, это мотивирует ведущего федерального телеканала выбирать выражения как до, так и после эфира.

Отметим, что в рамках телепередачи Шейнин выругался, вспоминая игру сборной России по футболу.

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