Воры ограбили вдову "короля шансона" Михаила Круга

Вдову российского исполнителя шансона Михаила Круга Ирину обокрали неизвестные в ночь на 26 июня.

Об этом сообщает Собеседник со ссылкой на представительницу Ирины Круг Анну Тимохину. По словам последней, певица уже написала заявление в полицию, после чего дала показания стражам порядка о происшествии.

Сообщается, что грабители проникли в дом ночью, когда все спали. Напомним. Ирина Круг (девичья фамилия Глазко) вышла замуж за известного исполнителя русского шансона Михаила Круга в 2001 году.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит неизвестными в собственном доме. Несколько лет назад в эфире Первого канала впервые был показан четырехсерийный телефильм "Легенда о Круге". Главного героя сыграл актер и певец Юрий Кузнецов-Таежный. В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Анжелой Якубовской Юрий Кузнецов-Таежный рассказал о съемках фильма, о своем личном знакомстве с Михаилом Кругом.

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