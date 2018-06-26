Контролер сделал безбилетницу-пенсионерку заложницей автобуса

Контролер взяла в заложницы пенсионерку, забывшую дома удостоверение. Инцидент произошел в Барнауле, когда температура воздуха была почти 30 градусов.

Фото: кадр из сюжета портала Наши новости

Женщина 77 лет предъявила проверяющей проездной, где были указаны личные данные, а также наличествовала фотография. Однако пенсионерка забыла дома сумку с деньгами и удостоверением.

После этого водитель прекратил движение, позволив пассажирам выйти, это дозволение не распространилось на 77-летнюю женщину. Она была вынуждена около часа сидеть в закрытом автобусе под палящим солнцем. В результате пенсионерке стало плохо, и была вызвана скорая помощь.

Разрешить ситуацию смогли лишь полиция и дочь "заложницы". Первые составили на работников административный проток, несмотря на их возражения, что проезжающие обязаны предъявлять документы.

Стоит отметить, что это не первый инцидент в России, когда пенсионеры страдают из-за принципиальности работников. Так "Правда.Ру" рассказывала, как из-за действий сотрудников одной из торговых сетей, скончалась блокадница. Ее заподозрили в краже масла, что осталось в тележке. Когда же женщина предложила расплатиться, сотрудники воспротивились и вызвали стражей порядка. Блокадница умерла в отделении полиции от сердечного приступа. Тогда инцидент имел громкий резонанс. Владелец сети вынужден был принести извинения.

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