Свердловчане едва не линчевали пьяного мажора за таран толпы

Внедорожник протаранил толпу в Свердловской области. Это случилось на Дне молодежи в городе Полевском.
"Тойотой Лендкрузер" управлял пьяный мужчина, перепутавший педали газа и тормоза. После инцидента он заблокировал себя в салоне, боясь расправы. Однако это не помешало возмущенным гражданам извлечь нарушителя из укрытия. От знакомства с альтернативной методикой преподавания ПДД нерадивого водителя уберегли инспекторы, приехавшие на место происшествия.
После наезда в клинику отвезли двух человек: у одного пострадала голень, а другой после осмотра был отпущен домой, сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД. Остальные свидетели успели отскочить. Их также спасла плохая дорога около тротуара, выбоины снизили скорость транспортного средства.
Водителя, им оказался местный житель 1970 года рождения, ждет уголовное дело. Это уже не первый случай, когда он садится за руль подшофе. Именно за эту страсть у него ранее изъяли права.
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