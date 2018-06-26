Президент Филиппин назвал Бога "глупцом"

Президент Филиппин Родриго Дутерте потряс своим высказыванием большую часть населения страны. Он в свойственной ему жесткой манере прошелся по религии и назвал Бога "глупцом".
Также Дутерте подверг грубой критике библейскую версию становления мира и историю об Адаме и Еве. Глава государства заявил, что если подданные его страны действительно верующие, то они все грешны — грешны из-за того, что много лет назад Адам и Ева съели "запретный плод".
Родриго Дутерте обозвал религию глупой, бессмысленной штукой, и заявил, что просто не может ее принять.
Тысячи граждан страны и представители церкви возмутились высказываниями главы государства, но филиппинское правительство встало на защиту Родриго Дутерте, заявив, что он имеет полное право выражать свое личное мнение.
Всем известно отношение Дутерте к религии и Богу Однако в стране, где подавляющее большинство граждан считают себя верующими, такие высказывания просто-напросто не могут оставаться незамеченными.
Местный католический епископ Артуро Бастес назвал президента "сумасшедшим" и призвал людей отмаливать у Бога прощения за его "ужасающие слова".
Наверное, стоит признать, что это все-таки не самое громкое и вопиющие высказывание Родриго Дутерте — в 2017 году президент Филиппин признался, что в подростковом возрасте забил кого-то до смерти.
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