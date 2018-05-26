В Третьяковке вандал «наказал» Ивана Грозного, убивающего сына

Лето уже почти на пороге, а весеннее обострение, похоже, все не отступает. Накануне в Третьяковской галерее один из посетителей повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Многие лучше знают ее под названием "Иван Грозный убивает своего сына". Вандал схватил ограждавший предметы искусства столбик, разбил им стекло, которое защищало полотно, и повредил картину. "Любителя прекрасного" удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

СМИ сообщили, что МВД обнародовало видеозапись допроса вандала, где он рассказал, что в момент деяния был под воздействием алкоголя.

По информации, поступившей из пресс-службы Третьяковки, полотно серьезно пострадало, и из постоянной экспозиции его пришлось изъять. Его перенесли в реставрационную мастерскую музея. Злоумышленнику удалось порвать холст в трех местах в центральной части работы, на изображении фигуры царевича. От падения была сильно деформирована художественная рама. По словам представителей музея, удачей они считают то, что осталась в целости самая ценная часть произведения — изображения лиц и рук царя и царевича.

По информации RT, реставрация полотна может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Таково мнение эксперта, академика Российской академии художеств и заместителя председателя Союза художников России Сергея Заграевского.

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