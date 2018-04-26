Репортаж: над мирным Крымом ревут сирены воздушной тревоги

Над мирным Крымом ревут сирены оповещения - словно в военное время передается сигнал "Внимание всем", который жители привычно называют "воздушной тревогой".

Однако, бежать в бомбоубежища никто не спешит - крымчане знают, что раз в три-четыре месяца местные власти тестируют систему оповещения.

"26 апреля проводится комплексная техническая проверка системы оповещения населения с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым, в том числе и в Ялтинском регионе», - сообщили в администрации города Ялта.

"Сирены, как всегда, будут включены в 10-00, 13-00 и 15-00. Граждан просим сохранять спокойствие",- делятся чиновники. Они также рассказывают, что проверка систем оповещения не связана с военно-политической обстановкой, а "проводится в соответствии с Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций №74-осн "О проведении внеплановой комплексной проверки системы оповещения".

"Да не страшно вроде. Мы привыкли. По телевизору вчера говорили, что будут учения. Ну а так мы что? Ну а кто не знал - как положено, включили радио, ТВ, в интернет залезли - проверить все равно, может будут указания какие-то. Дети, правда, сразу бросились не узнавать, что происходит, а снимать на телефоны, но кто повзрослее вспомнил что делать надо. А так все спокойно, солнце, море, лето скоро",- поделился с корреспондентов Pravda.ru местный ялтинский бизнесмен Сергей А.

Напомним, что ранее СМИ сообщили - московские и некоторые российские бомбоубежища "не просто проверены, но и подготовлены к невозможному - большой войне с применением ядерного оружия или серьезным ЧП".

Также в России были проведены глобальные учения "на случай войны" - в них участвовало более 40000 граждан. Мало того, даже чиновники, депутаты, представители всех министерств и Центробанка провели учения по работе ведомств "в поле" на случай кризисной ситуации или начала военного конфликта.

Добавим, что российские вооруженные силы также постоянно проводят учения по отражению авиационных и ракетно-ядерных ударов - например, в Московском, других промышленных регионах, в Крыму. В части из таких учений задействованы стратегические ядерные силы - которые по команде "ядерного чемоданчика" президента и министра обороны наносят учебный "ответно-встречный ядерный удар".

"Крыму бояться нечего, как и всей России. Та группировка, которая сейчас находится в Крыму, Черноморский флот, истребительная, штурмовая и стратегическая авиация, силы и средства ПВО (от С-400 и "Буков-М2", "Торов", "Панцирей"), системы "Бал", "Бастион", "Искандер" и прочие сверхсовременные боевые системы и военные подразделения полностью прикрывают Крым",- заявил Pravda.ru высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

"Не зря наши "партнеры" из НАТО публично негодуют, что Крым полностью защищен и превратился в классическую зону запрета доступа (A2AD, A2/AD)",- пояснил он.