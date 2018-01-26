Полицейский сбил мчавшуюся по Москве на собаках пенсионерку

На востоке Москвы произошло необычное ДТП с участием полицейской машины и собачьей упряжки. Собаками лихо заправляла 64-летняя женщина, сообщает ТАСС.

В районе Метрогородок полицейский "Рено Логан" по касательной задел упряжку, которая завалилась набок. По сообщению полицейского начальства, сотрудник, сидевший за рулем, вышел, оказал пенсионерке помощь и вызвал "скорую". Он сообщил о случившемся в дежурную часть.

Пока неизвестно, кто из "водителей" нарушил ПДД, тем более что для упряжек правил не существует. Известно, что упряжка мчалась навстречу служебной машине. Вполне возможно, что пес мог резко свернуть в сторону или побежать только ему нужном направлении, что и спровоцировало ДТП.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иванове женщина, управлявшая собачьей упряжкой, врезалась в автомобиль. 27-летняя местная жительница ехала на санях, запряженных двумя собаками — хаски.

На скорости упряжка столкнулась с авто. Собаки вовремя отскочили в сторону. Дама, находившаяся на нартах, получила ушибы груди и живота. У машины поврежден кузов.

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